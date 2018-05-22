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От личного автомобиля готовы отказаться 5% жителей крупных городов в России
22 май 2018 (15:07)
УрБК, Москва, 22.05.2018. От личного автотранспорта гипотетически могут отказаться только 5% жителей крупных городов в России, свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Еще 20% автомобилистов выразили готовность ограничить число поездок.
Для альтернативного передвижения автовладельцы готовы воспользоваться такси (27%), наземным общественным транспортом (23%) и метро (21%).
Отмечается, что из числа опрошенных респондентов 65% не изменили число поездок на личном автотранспорте.
Еще 20% автомобилистов выразили готовность ограничить число поездок.
Для альтернативного передвижения автовладельцы готовы воспользоваться такси (27%), наземным общественным транспортом (23%) и метро (21%).
Отмечается, что из числа опрошенных респондентов 65% не изменили число поездок на личном автотранспорте.
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