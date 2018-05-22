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Гостей ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут досматривать на наличие подкарантинных растений

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выпустило памятку для гостей Екатеринбурга, которые приедут на Чемпионат мира по футболу в 2018 году.



В документе речь идет о продукции и ее объемах, которые допускаются к ввозу в страну. Как следует из перечня, туристы могут привезти с собой для личного пользования кофе молотый, чай, крупы, сухофрукты, овощи и фрукты в свежем и сушеном виде, орехи, специи, пряности. Все это весом до 5 кг. Также туристы могут положить в ручную кладь цветы «в количестве не более трех букетов».



«Запрещается ввозить: подкарантинные материалы, растительного происхождения, зараженные карантинными организмами; почву, живые укорененные растения и их подземные части с почвой; живые культуры возбудителей болезней растений — грибов, бактерий, вирусов, насекомых, повреждающих растения, за исключением образцов для научных целей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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