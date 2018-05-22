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Прогноз по доходам бюджета Свердловской области увеличен на 4,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. Законодательное Собрание Свердловской области одобрило подготовленный правительством региона проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».



Как сообщает департамент информполитики Среднего Урала, в целом, прогноз по доходам увеличен на 4,9 млрд руб. до 226 млрд руб. Из них налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 3,3 млрд руб. В равной сумме — на 4,9 млрд руб. — увеличены расходы областного бюджета, которые составят 235 млрд руб.

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