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Клиенты УБРиР могут снизить ставку по ипотеке до 9,15% годовых

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 22 мая 2018 года предоставляет скидку 0,35% по процентной ставке по ряду кредитов ипотечной линейки. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Согласно акции, на улучшение условий могут претендовать новые заемщики, вышедшие на сделку в течение 30 календарных дней, или если сумма их кредита превышает или равна 3 млн руб. (для Екатеринбурга, Новосибирска, Казни, Уфы и Тюмени), 2 млн руб. (для Кирова, Перми, Нижнего Тагила и Челябинска). Предложение действует до конца 2018 года.



«Акция распространяется на кредиты, оформленные на приобретение готового жилья, на рефинансирование кредитов других банков и на займы, где первоначальный взнос можно погасить из средств материнского капитала. Итоговая минимальная ставка по этим продуктам может составить 9,15% годовых при выполнении всех необходимых условий. С подробностями предложения можно ознакомиться на сайте УБРиР в разделе «Ипотека», — говорится в сообщении.



Отметим, благодаря снижению ставок в 2017 году сохраняется устойчивый спрос на ипотечные кредиты. По данным Банка России, в I квартале 2018 года объемы выданных средств на приобретение жилья увеличились на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В УБРиР ипотечный портфель также продемонстрировал рост — за первый квартал на 50% — и на 1 мая 2018 года составляет 1,5 млрд руб. Улучшение показателей обусловлено как рыночной ситуацией, так и политикой банка по повышению доступности ипотеки, в том числе за счет различных акционных предложений.

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