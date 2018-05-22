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В США рассказали о неудачных испытаниях российских крылатых ракет

Американский телеканал CNBC со ссылкой на свои источники в разведке сообщил о неудачных испытаниях российских крылатых ракет с ядерной установкой. По его информации, было проведено четыре запуска, и все закончились крушением.



Как отмечает автор, испытания проводились с ноября по февраль. Самый длинный полет ракеты, уточняет телеканал, длился не больше двух минут, она преодолела 22 мили (35,4 километра), прежде чем контроль над ней был потерян. Самый короткий полет, по информации CNBC, составил четыре секунды и 5 миль (8 километров).



Источники добавили, что в оружии, которое разрабатывается с начала 2000-х годов, используется обычный бензиновый двигатель для взлета, а в полете происходит переключение на ядерный двигатель.

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