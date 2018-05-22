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Маск показал финальный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon

Глава и основатель американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter показал финальный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2), предназначенного для отправки астронавтов к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Аппарат Dragon 2 является глубоко модернизированной версией грузовика Dragon, успешно летающего к МКС. Корабль имеет практически моноблочную конструкцию, в грузопассажирском режиме позволяющую, вместе с полезной нагрузкой в 2,5 тонны, отправлять к МКС до четырех человек. В пассажирском режиме корабль берет на борт до семи человек (российский «Союз» — до трех).



Соглашение НАСА и «Роскосмоса» по доставке астронавтов на «Союзах» истекает осенью 2019-го. Для отправки людей к МКС SpaceX и Boeing создают пилотируемые корабли Dragon 2 и Starliner соответственно. Их беспилотные испытания запланированы на август 2018-го. На ноябрь 2018-го намечен пилотируемый полет Starliner, на декабрь — Dragon 2.

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