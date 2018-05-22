Дайджест

На Филиппинах мужчина отбил сына у крокодила

22 май 2018 (13:06)

Житель филиппинского города Балабак, провинция Палаван, спас 15-летнего сына, на которого напал гребнистый крокодил длиной 4,5 метра. Об этом сообщает издание Manila Bulletin.

Рептилия подкралась к подростку, когда тот готовил моторную лодку к рыбалке. Мать услышала его крики, выбежала из дома и увидела, что крокодил тащит сына к воде. Она немедленно разбудила мужа. Тот схватил мачете и кинулся на помощь.

К тому времени рептилия успела затащить сопротивляющегося юношу на мелководье. Мужчина бросился на крокодила и попытался освободить сына. Через несколько минут ему удалось воткнуть нож в глаз хищника. После этого он оставил их в покое.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: