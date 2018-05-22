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На Филиппинах мужчина отбил сына у крокодила

Житель филиппинского города Балабак, провинция Палаван, спас 15-летнего сына, на которого напал гребнистый крокодил длиной 4,5 метра. Об этом сообщает издание Manila Bulletin.



Рептилия подкралась к подростку, когда тот готовил моторную лодку к рыбалке. Мать услышала его крики, выбежала из дома и увидела, что крокодил тащит сына к воде. Она немедленно разбудила мужа. Тот схватил мачете и кинулся на помощь.



К тому времени рептилия успела затащить сопротивляющегося юношу на мелководье. Мужчина бросился на крокодила и попытался освободить сына. Через несколько минут ему удалось воткнуть нож в глаз хищника. После этого он оставил их в покое.

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