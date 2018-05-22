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Задолженность котельных в Свердловской области достигла 1,3 млрд рублей
22 май 2018 (12:44)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. Задолженность котельных в Свердловской области по итогам отопительного сезона 2017-2018 года выросла на 452 млн руб. и достигла 1,3 млрд руб., сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Всего в числе должников находятся 1 тыс. 125 электрокотельных. У некоторых потребителей объем задолженности вырос в два раза. Например, у «Алапаевской ТГК» с 17 млн до 31 млн руб.
Отмечается, что ряд МУП и управляющие компании Артемовского, Камышлова, Асбеста, Красноуфимска и Красноуральска начинали отопительный сезон без долгов.
К настоящему времени многие из них имеют многомиллионные задолженности. Так, ГУП «Газовые Сети» (Красноуральск) не выплатило почти на 17 млн руб.
В Свердловском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» пригрозили отключить должников до погашения задолженности.
Всего в числе должников находятся 1 тыс. 125 электрокотельных. У некоторых потребителей объем задолженности вырос в два раза. Например, у «Алапаевской ТГК» с 17 млн до 31 млн руб.
Отмечается, что ряд МУП и управляющие компании Артемовского, Камышлова, Асбеста, Красноуфимска и Красноуральска начинали отопительный сезон без долгов.
К настоящему времени многие из них имеют многомиллионные задолженности. Так, ГУП «Газовые Сети» (Красноуральск) не выплатило почти на 17 млн руб.
В Свердловском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» пригрозили отключить должников до погашения задолженности.
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