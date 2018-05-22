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Компанию «Форэс» в Асбесте оштрафовали за выброс загрязняющих веществ в атмосферу

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения требований законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности Асбестовского отделения ООО «Форэс». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что деятельность Асбестовского отделения ООО «Форэс» непосредственно связана с производством пропантов, в результате чего осуществляются выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.



Лабораторные исследования показали, что на выпуске из цеха обжига пропантов предприятием допускается выброс загрязняющих веществ, не предусмотренных разрешительной документацией (диоксид серы), а также с превышением установленных нормативов (оксид и диоксид азота, взвешенные частицы).



В связи с изложенным по постановлению прокуратуры предприятие привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.21 КоАП «Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух» в виде штрафа в размере 85 тыс. руб.



Кроме того, прокуратура в адрес руководителя Асбестовского отделения ООО «Форэс» внесла представление об устранении нарушений требований федерального законодательства. По результатам его рассмотрения предприятием устранены выявленные нарушения, проведена ревизия технологического оборудования и ремонт пылегазоочистной системы.



За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместитель директора по производству и заместитель начальника цеха обжига пропанов привлечены к дисциплинарной ответственности.

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