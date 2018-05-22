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Международная Ассоциация Воздушного Транспорта продлила регистрацию IOSA авиакомпании «Уральские авиалинии» до 2020 года

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. Международная Ассоциация Воздушного Транспорта продлила регистрацию IOSA авиакомпании «Уральские авиалинии» до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 2008 года регулярно проходит аудиты, подтверждающие ее приверженность к поддержанию высокого уровня безопасности производства за счет соответствия международным стандартам. В декабре 2017 года Aviation Quality Services GmbH (Germany) провела на базе авиакомпании аудит IOSA. Шесть авторизованных международных аудиторов (из Чехии, Италии, Швейцарии, Хорватии и Казахстана) в течение рабочей недели проверяли соответствие авиационной производственной деятельности стандартам этой программы. В результате проведенной работы Международная Ассоциация Воздушного Транспорта (ИАТА) приняла решение о продлении регистрации авиакомпании «Уральские авиалинии» в Реестре IOSA до 25 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.



Это уже шестой по счету международный аудит IOSA для «Уральских авиалиний». Завершение аудита подтверждает соответствие деятельности авиакомпании международным стандартам обеспечения безопасности полетов (или производства). Успешное прохождение обеспечила четкая систематизация и управление процедурами взаимодействия всех производственных подразделений авиакомпании, полный контроль за эффективностью и качеством рабочих процессов и единство принимаемых решений.

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