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Международная Ассоциация Воздушного Транспорта продлила регистрацию IOSA авиакомпании «Уральские авиалинии» до 2020 года
22 май 2018 (12:01)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. Международная Ассоциация Воздушного Транспорта продлила регистрацию IOSA авиакомпании «Уральские авиалинии» до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 2008 года регулярно проходит аудиты, подтверждающие ее приверженность к поддержанию высокого уровня безопасности производства за счет соответствия международным стандартам. В декабре 2017 года Aviation Quality Services GmbH (Germany) провела на базе авиакомпании аудит IOSA. Шесть авторизованных международных аудиторов (из Чехии, Италии, Швейцарии, Хорватии и Казахстана) в течение рабочей недели проверяли соответствие авиационной производственной деятельности стандартам этой программы. В результате проведенной работы Международная Ассоциация Воздушного Транспорта (ИАТА) приняла решение о продлении регистрации авиакомпании «Уральские авиалинии» в Реестре IOSA до 25 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Это уже шестой по счету международный аудит IOSA для «Уральских авиалиний». Завершение аудита подтверждает соответствие деятельности авиакомпании международным стандартам обеспечения безопасности полетов (или производства). Успешное прохождение обеспечила четкая систематизация и управление процедурами взаимодействия всех производственных подразделений авиакомпании, полный контроль за эффективностью и качеством рабочих процессов и единство принимаемых решений.
«Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 2008 года регулярно проходит аудиты, подтверждающие ее приверженность к поддержанию высокого уровня безопасности производства за счет соответствия международным стандартам. В декабре 2017 года Aviation Quality Services GmbH (Germany) провела на базе авиакомпании аудит IOSA. Шесть авторизованных международных аудиторов (из Чехии, Италии, Швейцарии, Хорватии и Казахстана) в течение рабочей недели проверяли соответствие авиационной производственной деятельности стандартам этой программы. В результате проведенной работы Международная Ассоциация Воздушного Транспорта (ИАТА) приняла решение о продлении регистрации авиакомпании «Уральские авиалинии» в Реестре IOSA до 25 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Это уже шестой по счету международный аудит IOSA для «Уральских авиалиний». Завершение аудита подтверждает соответствие деятельности авиакомпании международным стандартам обеспечения безопасности полетов (или производства). Успешное прохождение обеспечила четкая систематизация и управление процедурами взаимодействия всех производственных подразделений авиакомпании, полный контроль за эффективностью и качеством рабочих процессов и единство принимаемых решений.
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