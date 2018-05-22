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«АвтоВАЗ» в июле прекращает производство автомобилей Lada Priora, Granta и Kalina
22 май 2018 (11:41)
УрБК, Москва, 22.05.2018. «АвтоВАЗ» в июле снимает с конвейера автомобили Lada Priora. Об этом сообщают «Ведомостям» со ссылкой на письмо, которое производитель распространил среди своих дилеров.
Именно снятием с производства автоконцерн объяснил отсутствие Priora в производственном плане на июль.
Помимо Priora в производственном плане на июль нет моделей соплатформенников Granta и Kalina.
«АвтоВАЗ» прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле, следует из письма дилерам.
Слухи о том, что «АвтоВАЗ» может прекратить производство устаревшей Priora, ходят уже несколько лет, отмечает издание. Ее производство началось в 2007 году, и одно время она была лидером продаж среди всех моделей Lada.
Именно снятием с производства автоконцерн объяснил отсутствие Priora в производственном плане на июль.
Помимо Priora в производственном плане на июль нет моделей соплатформенников Granta и Kalina.
«АвтоВАЗ» прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле, следует из письма дилерам.
Слухи о том, что «АвтоВАЗ» может прекратить производство устаревшей Priora, ходят уже несколько лет, отмечает издание. Ее производство началось в 2007 году, и одно время она была лидером продаж среди всех моделей Lada.
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