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«АвтоВАЗ» в июле прекращает производство автомобилей Lada Priora, Granta и Kalina

УрБК, Москва, 22.05.2018. «АвтоВАЗ» в июле снимает с конвейера автомобили Lada Priora. Об этом сообщают «Ведомостям» со ссылкой на письмо, которое производитель распространил среди своих дилеров.



Именно снятием с производства автоконцерн объяснил отсутствие Priora в производственном плане на июль.



Помимо Priora в производственном плане на июль нет моделей соплатформенников Granta и Kalina.



«АвтоВАЗ» прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле, следует из письма дилерам.



Слухи о том, что «АвтоВАЗ» может прекратить производство устаревшей Priora, ходят уже несколько лет, отмечает издание. Ее производство началось в 2007 году, и одно время она была лидером продаж среди всех моделей Lada.

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