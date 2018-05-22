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В Екатеринбурге «Водоканал» не смог оспорить наложенный УФАС штраф в 74 млн рублей
22 май 2018 (11:22)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. МУП «Водоканал» не смогло оспорить штраф в размере более 74 млн руб., наложенный ранее Свердловским УФАС России за нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушение выразилось во включении в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (в частности, с ТСЖ «Волгоградское-202») условий о границах эксплуатационной ответственности, невыгодных для них и не соответствующих пункту 8 правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также в последующем невыполнении предупреждения Свердловского УФАС.
На основании этого Свердловское УФАС России признало предприятие виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ, и назначило ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 74 млн 232 тыс. 674 руб.
Полагая, что постановление УФАС является незаконным, МУП «Водоканал» обратилось с заявлением в суд. Суды первой и апелляционной инстанции, изучив материалы дела в удовлетворении заявленных предприятием требований, отказали и оставили штраф в силе.
Арбитражный суд Уральского округа также оставил решение без изменения.
Нарушение выразилось во включении в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (в частности, с ТСЖ «Волгоградское-202») условий о границах эксплуатационной ответственности, невыгодных для них и не соответствующих пункту 8 правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также в последующем невыполнении предупреждения Свердловского УФАС.
На основании этого Свердловское УФАС России признало предприятие виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ, и назначило ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 74 млн 232 тыс. 674 руб.
Полагая, что постановление УФАС является незаконным, МУП «Водоканал» обратилось с заявлением в суд. Суды первой и апелляционной инстанции, изучив материалы дела в удовлетворении заявленных предприятием требований, отказали и оставили штраф в силе.
Арбитражный суд Уральского округа также оставил решение без изменения.
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