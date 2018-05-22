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Екатеринбургская таможня назначила юрлицам штрафы на 1,8 млн рублей за отсутствие отчетности

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. С начала 2018 года Екатеринбургской таможней юрлицам назначены штрафы на сумму 1,8 млн руб. за непредставление статистических форм отчетности, сообщает пресс-служба таможни.



В целом за указанный период за отсутствие статформ возбуждено 263 дела об административных правонарушениях. По 77 административным делам назначены штрафы, по 186 делам вынесены предупреждения.



По данным отдела таможенной статистики, в регионе деятельности Екатеринбургской таможни стоимость перемещенных товаров в рамках взаимной торговли со странами-членами ЕАЭС за 4 месяца 2018 года составила 411 млн долл. США. Импорт занимает 57% от всего товарооборота, экспорт — 43%.



Ведущее место во взаимной торговле в регионе занимают Казахстан — почти 75% от всего оборота и Беларусь — 19%.

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