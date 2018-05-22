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В апреле цены промышленных производителей РФ выросли на 1,2%
22 май 2018 (09:22)
УрБК, Москва, 22.05.2018. Цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2018 года выросли на 1,2%, тогда как в марте было зафиксировано снижение этого показателя на 0,9%.
По данным Росстата, в январе-апреле в годовом выражении рост составил 5,8%.
Цены промышленных производителей РФ в январе текущего года в месячном выражении выросли на 0,1%, в феврале — на 1%, в марте — снизились на 0,9%.
По данным Росстата, в январе-апреле в годовом выражении рост составил 5,8%.
Цены промышленных производителей РФ в январе текущего года в месячном выражении выросли на 0,1%, в феврале — на 1%, в марте — снизились на 0,9%.
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