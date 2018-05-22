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В Екатеринбурге ночью сгорели три автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. В Екатеринбурге сегодня ночью на ул. Авиаторов сгорели три легковых автомобиля.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило 22 мая 2018 года в 03.31 по местному времени.



«На площади 10 кв. м. повреждены моторный отсек и салон автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, кузовы автомобилей «Таврия» и Ford Focus. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение четырех минут», — говорится в сообщении.



О предполагаемых причинах возгорания не сообщается.

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