Новости дня

Средняя ставка по ипотеке в России в марте опустилась до 9,64%

УрБК, Москва, 21.05.2018. Средняя ставка по ипотеке в марте 2018 года опустилась до нового исторического минимума — 9,64%. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, передает портал «Банки.ру».



«Весной 2018 года они достигли 9,64%», — сказала К. Юдаева.



В январе ЦБ фиксировал ставку на уровне 9,85%, в феврале — 9,75%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: