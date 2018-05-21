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Средняя ставка по ипотеке в России в марте опустилась до 9,64%
21 май 2018 (18:01)
УрБК, Москва, 21.05.2018. Средняя ставка по ипотеке в марте 2018 года опустилась до нового исторического минимума — 9,64%. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, передает портал «Банки.ру».
«Весной 2018 года они достигли 9,64%», — сказала К. Юдаева.
В январе ЦБ фиксировал ставку на уровне 9,85%, в феврале — 9,75%.
«Весной 2018 года они достигли 9,64%», — сказала К. Юдаева.
В январе ЦБ фиксировал ставку на уровне 9,85%, в феврале — 9,75%.
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