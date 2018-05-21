Кризис
В Банке России не определились с размером ключевой ставки в июне 2018 года
21 май 2018 (17:44)
Банк России не определился по вопросу размера ключевой ставки в июне 2018 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на зампреда регулятора Ксению Юдаеву.
По ее словам, Банк России видит основания как для понижения, так и для сохранения размера ключевой ставки.
«Пока сложно сказать, мы это не обсуждали. Есть факторы и в ту, и в другую сторону. С одной стороны, мы видим, что действительно инфляция на месячной основе чуть-чуть ускорилась, но коэффициент переноса остается достаточно низким, поэтому сильных инфляционных эффектов мы не видим, пока все в рамках прогноза», — сказала Юдаева.
Она добавила, что на решение Банка России в будущем может повлиять на волатильность на мировых рынках.
В настоящее время размер ключевой ставки составляет 7,25%.
По ее словам, Банк России видит основания как для понижения, так и для сохранения размера ключевой ставки.
«Пока сложно сказать, мы это не обсуждали. Есть факторы и в ту, и в другую сторону. С одной стороны, мы видим, что действительно инфляция на месячной основе чуть-чуть ускорилась, но коэффициент переноса остается достаточно низким, поэтому сильных инфляционных эффектов мы не видим, пока все в рамках прогноза», — сказала Юдаева.
Она добавила, что на решение Банка России в будущем может повлиять на волатильность на мировых рынках.
В настоящее время размер ключевой ставки составляет 7,25%.
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