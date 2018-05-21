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В Группе ЧТПЗ прошел корпоративный чемпионат сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. В Образовательном центре Группы ЧТПЗ завершился корпоративный чемпионат сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). В нем приняли участие 34 сотрудника трубного и нефтесервисного дивизионов компании, сообщает пресс-служба Группы.



С 15 до 17 мая 2018 года работники Группы ЧТПЗ в возрасте от 18 до 28 лет демонстрировали профессиональные навыки в семи компетенциях. Все конкурсные задания корпоративного чемпионата составлены в соответствии с международными стандартами движения WorldSkills.



«В этом году корпоративный чемпионат WorldSkills Hi-Tech стал самым массовым по количеству участников. За победу в семи компетенциях боролись 29 сотрудников трубного дивизиона компании и 5 — нефтесервисного. Проведение соревнований по методике WorldSkills, а также конкурсов профмастерства на выявление лучших в профессии — часть кадровой политики предприятий Группы ЧТПЗ, направленной на совершенствование специалистами собственных навыков и освоение дополнительных компетенций», — отметил управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.



В «реверсивном инжиниринге» победу одержал золотой призер VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» ПНТЗ Максим Корякин. Слесарь-ремонтник металлургического оборудования ПНТЗ Виталий Лопатин занял I место в «прототипировании». Выпускник корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии», участник международного чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017 в составе национальной сборной страны Максим Популов завоевал победу в «промышленной механике и монтаже». В «промышленной робототехнике» лучше всех задание чемпионата выполнил сотрудник завода «Алнас» (Республика Татарстан) Денис Темников.



Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПНТЗ Ришат Залалиев завоевал I место в компетенции «электромонтаж». Победитель в «сварочных технологиях» на корпоративном чемпионате в 2017 году, электросварщик Челябинского трубопрокатного завода Сергей Жуков в этом году подтвердил свой профессионализм и вновь стал лучшим в данной компетенции. В компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ» I место завоевал студент образовательной программы Группы ЧТПЗ, призер VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Степан Макаров.



Победители корпоративного первенства по методике WorldSkills войдут в состав сборной команды Группы ЧТПЗ и выступят в V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет в Екатеринбурге осенью 2018 года.



Напомним, что белые металлурги в этом году примут участие в национальных соревнованиях профмастерства представителей рабочих профессий в пятый раз. За 4 года проведения чемпионата WorldSkills Hi-Tech в России сотрудники Группы ЧТПЗ завоевали 16 медалей в различных профессиональных компетенциях. В настоящее время в копилке белых металлургов 75 наград с региональных и национальных чемпионатов классической ветки движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

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