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Власти Екатеринбурга предложили отдать территории «Уралпластика» и «Ювелиров Урала» под застройку

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. Промышленные территории ряда предприятий в Екатеринбурге могут быть признаны неэффективно используемыми. Соответствующее предложение содержится в проекте стратегического плана города до 2030 года, который внесен на рассмотрение Екатеринбургской гордумы.



«Одной из основных задач интенсификации развития города является выявление в его планировочной структуре неэффективно используемых и имеющих пространственный потенциал территорий, а также формирование системы мер активизации использования территории в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в документе.



К таковым территориям предлагается отнести промплощадки «Уралпластика» на проспекте Космонавтов, 11, «Ювелиров Урала», «Уралтрансмаша», а также частный жилой сектор в жилом районе Юг-Центр.



Рассмотрение проекта стратегического развития Екатеринбурга в период до 2030 года состоится на заседании ЕГД 22 мая 2018 года.

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