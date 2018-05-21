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В США автомобиль въехал в помещение ресторана

21 май 2018 (17:22)

Автомобиль въехал в помещение ресторана в американском Бессемер Сити, штат Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал WSPA, передает портал «Газета.ру».

В результате инцидента погибли два человек, среди них – помощник местного шерифа.

По данным полиции, водителем автомобиля оказался отец погибшего помощника шерифа. Правоохранители полагают, что он совершил наезд на сына умышленно.

В результате инцидента пострадали еще несколько человек. Все они госпитализированы. Личность второго погибшего пока не установлена.

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