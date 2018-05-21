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Берлускони назвал Крым самым красивым регионом РФ

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони назвал Крым самым красивым регионом России. Об этом сообщает РИА «Новости».



Выступая перед своими сторонниками, политик вспомнил о своей поездке на полуостров.



«Я ехал на машине по Крыму вместе с президентом России Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениям», — сказал Берлускони.



Он также вспомнил, что был поражен красотой парков.

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