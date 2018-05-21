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В Британии призвали ужесточить антироссийские санкции

21 май 2018 (17:21)

Комитет палаты общин по международным делам британского парламента призвал правительство Великобритании включить в санкционный список больше лиц, связанных с властями России. Об этом говорится в докладе о «российской коррупции в Великобритании», передает РИА «Новости».

По мнению парламентариев, правительство Британии должно сделать своим приоритетом борьбу с размещением активов лицами, связанных с российскими властями, а также ужесточить сами санкции.

«Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — говорится в докладе.

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