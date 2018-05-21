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В Госдуме предложили разрешить выдачу ипотеки с 14 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдачу ипотеки россиянам с 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости.



Соответствующее предложение политик направил в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.



«Проблема обеспечения жильем молодых людей уже много десятилетий носит нерешенный характер, — отметил Власов в письме, имеющемся в распоряжении агентства. — Учитывая, что одним из самых распространенных способов приобретения недвижимости является ипотека, следует разработать юридический механизм совместно с Банком России, при котором лицам уже в 14-летнем возрасте выдавалась ипотека с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду».

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