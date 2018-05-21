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Правительство не поддержало законопроект о запрете «резиновых квартир» в РФ

УрБК, Москва, 21.05.2018. Правительство РФ выступило против запрета на «резиновые квартиры» — регистрацию по месту жительства без соблюдения учетной нормы жилплощади на одного человека. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отзыв кабмина.



В 2017 году в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить права собственника на вселение в принадлежащую ему жилплощадь других лиц. Регистрация допускается лишь в том случае, если соблюдается норма учета жилплощади на одного гражданина. Исключения позволяются лишь ближайшим родственникам собственника квартиры — супругам, детям, родителям, пишет газета.



«В отзыве говорится, что статью об ограничении регистрации необходимо исключить из законопроекта, так как регистрация гражданина по месту жительства не является основанием для возникновения, изменения или прекращения права пользования помещением, а отражает лишь факт нахождения гражданина РФ по месту пребывания. А органы регистрационного учета уполномочены лишь удостоверять акт свободного волеизъявления гражданина при выборе им места пребывания или жительства, сказано в отзыве правительства», — написано в статье.

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