Новости дня
Из Екатеринбурга выдворят более 30 иностранцев за нарушения миграционного законодательства
21 май 2018 (16:53)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. С территории России вышлют 32 иностранных гражданина, задержанных в Екатеринбурге в рамках операции «Нелегальный мигрант». Об этом сообщает пресс-группа городского УМВД.
Всего полицией было проверено 303 объекта, в том числе в сфере промышленности — четыре, сельского хозяйства — пять, строительства — 72, торговли — 124, рыночных комплексов — 48, жилищно-коммунального хозяйства — 12, бытового обслуживания — восемь, транспорта — 12. В поле зрения сотрудников МВД оказались 944 иностранных работника.
По итогам проверок было привлечено 140 человек за нарушения миграционного законодательства и еще 41 — за незаконное использование иностранной рабочей силы. В отношении нарушителей выписаны административные штрафы на общую сумму 221 тыс. руб.
Помимо этого, возбуждено 49 уголовных дел, основанием для которых стали организация нелегальной миграции, фиктивная регистрация иностранцев, а также изготовление поддельных документов.
Всего полицией было проверено 303 объекта, в том числе в сфере промышленности — четыре, сельского хозяйства — пять, строительства — 72, торговли — 124, рыночных комплексов — 48, жилищно-коммунального хозяйства — 12, бытового обслуживания — восемь, транспорта — 12. В поле зрения сотрудников МВД оказались 944 иностранных работника.
По итогам проверок было привлечено 140 человек за нарушения миграционного законодательства и еще 41 — за незаконное использование иностранной рабочей силы. В отношении нарушителей выписаны административные штрафы на общую сумму 221 тыс. руб.
Помимо этого, возбуждено 49 уголовных дел, основанием для которых стали организация нелегальной миграции, фиктивная регистрация иностранцев, а также изготовление поддельных документов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области выявлено более 700 нарушений миграционного законодательства
- С начала 2013 года прокуратура Свердловской области выявила 280 нарушений миграционного законодательства
- В Свердловской области в ходе рейда выявлено более 400 нарушений в сфере миграционного законодательства
- В Нижнем Тагиле нарушителей миграционного законодательства оштрафовали на 98 тыс. рублей
- В Свердловской области в ходе операции «Нелегальный мигрант» выявлено 365 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства РФ