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Из Екатеринбурга выдворят более 30 иностранцев за нарушения миграционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. С территории России вышлют 32 иностранных гражданина, задержанных в Екатеринбурге в рамках операции «Нелегальный мигрант». Об этом сообщает пресс-группа городского УМВД.



Всего полицией было проверено 303 объекта, в том числе в сфере промышленности — четыре, сельского хозяйства — пять, строительства — 72, торговли — 124, рыночных комплексов — 48, жилищно-коммунального хозяйства — 12, бытового обслуживания — восемь, транспорта — 12. В поле зрения сотрудников МВД оказались 944 иностранных работника.



По итогам проверок было привлечено 140 человек за нарушения миграционного законодательства и еще 41 — за незаконное использование иностранной рабочей силы. В отношении нарушителей выписаны административные штрафы на общую сумму 221 тыс. руб.



Помимо этого, возбуждено 49 уголовных дел, основанием для которых стали организация нелегальной миграции, фиктивная регистрация иностранцев, а также изготовление поддельных документов.

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