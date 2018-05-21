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Прогноз социально-экономического развития внесут в правительство РФ до 1 сентября 2018 года
21 май 2018 (16:40)
УрБК, Москва, 21.05.2018. Прогноз социально-экономического развития России на период до 2024 года внесут в правительство РФ до 1 сентября 2018 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу кабмина Дмитрия Медведева.
По его словам, к этому же времени должны быть разработаны основные направления деятельности правительства РФ.
Основой для этих документов станут указы президента России, выпущенные 7 мая 2018 года.
По его словам, к этому же времени должны быть разработаны основные направления деятельности правительства РФ.
Основой для этих документов станут указы президента России, выпущенные 7 мая 2018 года.
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