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Прогноз социально-экономического развития внесут в правительство РФ до 1 сентября 2018 года

УрБК, Москва, 21.05.2018. Прогноз социально-экономического развития России на период до 2024 года внесут в правительство РФ до 1 сентября 2018 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу кабмина Дмитрия Медведева.



По его словам, к этому же времени должны быть разработаны основные направления деятельности правительства РФ.



Основой для этих документов станут указы президента России, выпущенные 7 мая 2018 года.

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