Российские города станут «умнее»

Делегация группы компаний «КОРТРОС» во главе с ее президентом Вениамином Голубицким посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 24-26 мая 2018 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. В этом году участниками мероприятия станут порядка 15 тыс. человек: топ-менеджеры крупных российских и зарубежных компаний, представители международной политической арены, лидеры средств массовой информации.Международный экономический форум проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, с 2006 года мероприятие проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В 2017 году ПМЭФ собрал более 14 тыс. участников из 143 стран — эти цифры растут ежегодно, что говорит об интересе со стороны бизнеса и экспертного сообщества. Форум представляет собой открытую дискуссионную площадку для конструктивного обмена мнениями и идеями по острым вопросам мировой и российской экономической повестки.Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий примет участие в качестве спикера в ключевых мероприятиях деловой программы Петербургского международного экономического форума: на круглых столах «Инновационный этап развития городов России» и «Умная среда: новый уровень развития городов». Вениамин Голубицкий расскажет об опыте компании по внедрению умных технологий в городскую инфраструктуру на примере знаковых объектов компании, а также о новых тенденциях в сфере комплексного развития территорий.Отметим, что ГК «КОРТРОС» реализует проекты по созданию объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды «нового качества жизни» для российского потребителя различных сегментов. Группа является признанным лидером российского рынка по вводу жилья. В своей деятельности «КОРТРОС» ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства.ГК «КОРТРОС» активно работает в различных регионах России. Проектные офисы холдинга расположены в таких крупных городах, как Москва, Cанкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Ярославль, Краснодар. Под управлением ГК «КОРТРОС» находится портфель проектов на более чем 16 млн кв. м. недвижимости в различных регионах Российской Федерации.Так, строящийся в центре Москвы жилой комплекс небоскребов Headliner сочетает в себе инновационное благоустроенное общественное пространство, удобное месторасположение и доступность для разной аудитории.В Екатеринбурге находится один из знаковых объектов компании — район Академический, возводимый с 2006 года в рамках первого проекта комплексного освоения территорий (КОТ). На сегодняшний день в нем уже проживают 45 тыс. человек, в перспективе же их число увеличится до 325 тыс. На территории района располагаются объекты современной социальной инфраструктуры — среди них школы, детские сады, медучреждения и спортивные организации, отделение Почты России. Также идет работа над созданием уникального медицинского кластера, включающего медицинский университет, клинические базы и научно-исследовательские институты.