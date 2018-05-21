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Официальный курс доллара США вырос на 59 коп., евро — на 16 коп.
21 май 2018 (16:04)
УрБК, Москва, 21.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 мая 2018 года. Курс долл. США вырос на 59 коп., до 62,53 руб., евро — на 16 коп., до 73,33 руб.
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