Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 59 коп., евро — на 16 коп.

21 май 2018 (16:04)

УрБК, Москва, 21.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 мая 2018 года. Курс долл. США вырос на 59 коп., до 62,53 руб., евро — на 16 коп., до 73,33 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: