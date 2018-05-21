ЧМ-2018: влияние на рынок долгосрочной аренды

В Екатеринбурге в канун Чемпионата мира по футболу наблюдается массовый уход арендодателей из долгосрочной аренды в сегмент краткосрочной. Собственники освобождают свое жилье от квартиросъемщиков, рассчитывая получить большой доход за счет посуточной сдачи объектов во время ЧМ-2018. Как отмечают эксперты, такая стратегия несет в себе серьезные риски. После чемпионата далеко не все объекты смогут оперативно найти нового долгосрочного арендатора. Это грозит собственникам простоем и серьезными убытками.«На рынке краткосрочной аренды наблюдается нешуточный ажиотаж. На каждом шагу говорят об огромных суммах, которые можно заработать в дни проведения ЧМ-2018. В связи с этим многие екатеринбуржцы решили временно уйти с рынка долгосрочной аренды. Логика проста. За один день можно заработать больше, чем за месяц долгосрочной аренды. Собственники хотят получить свой «кусочек пирога». Тем более ситуация на рынке долгосрочной аренды, мягко говоря, достаточно сложная. В последние годы ставки непрерывно снижались», — заявил УрБК руководитель агентства «Недвижимость-К» Михаил Чемякин.По его словам, далеко не все владельцы квартир смогут заработать на ЧМ-2018. Это связано с целым комплексом возможных проблем.В частности, эксперты отмечают огромную конкуренцию на рынке краткосрочной аренды в дни проведения чемпионата. На ЧМ-2018 планируют заработать те собственников жилья, которые ранее никогда не сдавали свои квартиры. В результате сформировался переизбыток предложения. Есть серьезные опасения, что многие объекты окажутся невостребованными.Тем более многие владельцы квартир откровенно завышают цены. По данным сайта OneTwoTrip, только 7% собственников готовы заселить гостей города за сумму, не превышающую 15 тыс. руб. в сутки. Стоимость еще 40% вариантов колеблется от 15 до 30 тыс. руб. Все остальные предложения (53%) — дороже 30 тыс. руб. Таким образом, подавляющее большинство собственников планирует за сутки аренды заработать в разы больше, чем за месяц в непиковый период.«Владельцев квартир, которые хотят уехать на период чемпионата из города и сдать свое жилье болельщикам, действительно много. Увидеть такие предложения в результатах поиска просто. Во-первых, поскольку они были недавно добавлены, у них нет отзывов. Во-вторых, в описании, а порой и в названии лота делается акцент на расположении относительно стадиона. В-третьих, на фотографиях можно найти различные признаки того, что квартира не арендная в классическом понимании, а именно жилая. Сбудутся ли планы таких владельцев заработать на болельщиках — вопрос. Цены на аренду жилья высоки даже по меркам зарубежных гостей чемпионата, поэтому мы не видим вокруг данного сегмента объектов размещения особого ажиотажа», — комментирует директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш.Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что на арендные квартиры, которые планирую сдать в дни ЧМ-2018, можно условно разбить на две категории.«Есть объекты по заоблачным ценам, есть — по разумным. Я могу подтвердить, что в последнее время на рынок вышли собственники, которые ранее никогда не сдавали свою квартиру в аренду. Их появление сгладило дисбаланс между спросом и предложением», — полагает М. Хорьков.Большая конкуренция на рынке — не единственный риск для собственников, которые временно ушли из сегмента долгосрочной аренды.«После окончания ЧМ-2018 им надо будет искать новых арендаторов. Как показывает практика, этот процесс может заметно растянуться во времени. Люди, которые этим занимаются, знают, насколько трудно сейчас найти арендатора. Объем предложения на рынке заметно опережает спрос. Многие квартиры простаивают. Из-за ипотечного бума люди массово отказываются от арендного жилья, предпочитая платить за свою собственную квартиру», — рассказал М. Чемякин.В этой ситуации владельцы квартир, которые планировали заработать на ЧМ-2018, могут понести серьезные убытки. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность своих объектов после ЧМ-2018, им придется максимально снижать цены на свои объекты. Однако даже этот шаг не всегда гарантирует интерес со стороны потенциальных арендаторов. У них, как правило, есть возможность выбора из множества различных вариантов.