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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Ростов-на-Дону — Ташкент — Ростов-на-Дону
21 май 2018 (14:33)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новое международное направление Ростов-на-Дону — Ташкент — Ростов-на-Дону.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы будут выполняться с 4 июля 2018 года по средам. Вылет из Ростова-на-Дону в 06.20, прилет в Ташкент в 11.40, обратный рейс из Ташкента в 13.20, прилет в Ростов-на-Дону в 15.10. Цена билета в одну сторону от 10 тыс. руб. Все сборы включены.
«Новое направление авиакомпании будет интересно как бизнес путешественникам, так и туристам, которые интересуются городами с древней историей. Ташкент — столица Узбекистана, где сосредоточено много религиозных достопримечательностей, музеев и природных парков. Страна со своим колоритом и особым духом, которая прославилась также своей национальной кухней: знаменитый узбекский плов, суп шурпа, лагман и традиционные лепешки», — говорится в сообщении.
Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы будут выполняться с 4 июля 2018 года по средам. Вылет из Ростова-на-Дону в 06.20, прилет в Ташкент в 11.40, обратный рейс из Ташкента в 13.20, прилет в Ростов-на-Дону в 15.10. Цена билета в одну сторону от 10 тыс. руб. Все сборы включены.
«Новое направление авиакомпании будет интересно как бизнес путешественникам, так и туристам, которые интересуются городами с древней историей. Ташкент — столица Узбекистана, где сосредоточено много религиозных достопримечательностей, музеев и природных парков. Страна со своим колоритом и особым духом, которая прославилась также своей национальной кухней: знаменитый узбекский плов, суп шурпа, лагман и традиционные лепешки», — говорится в сообщении.
Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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