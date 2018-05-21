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Суд в Екатеринбурге приговорил одного из фигурантов дела «Бухты Квинс» к 4 годам лишения свободы

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил одного из фигурантов уголовного дела о хищении средств пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» Ларису Ассонову к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как было установлено в суде, Л. Ассонова с ноября 2010 года по декабрь 2012 года воспользовалась доверием пайщиков и похитила средства жилищно-строительного кооператива.



«Роль Ассоновой заключалась в том, что она находила юридические лица, обладающие свойствами фирм-однодневок, фактически не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности. После чего она обеспечивала перечисление по фиктивным договорам денежных средств на расчетные счета фирм-однодневок с расчетных счетов потребительского жилищно-строительного кооператива», — говорится в сообщении.



Она была признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.



Напомним, что обвиняемыми по данному делу проходят также художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

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