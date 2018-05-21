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Российский рынок доверительного управления и коллективных инвестиций в I квартале вырос на 5%
21 май 2018 (13:57)
УрБК, Москва, 21.05.2018. Российский рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций в I квартале 2018 года вырос на 5%, до 6,7 трлн руб. Об этом говорится в исследовании RAEX («Эксперт РА»).
«Наибольший приток обеспечила переходная кампания 2017 года. По данным Пенсионного фонда России, объем средств, направленных НПФ, составил 163 млрд руб. В относительном выражении наибольший прирост показали военная ипотека (плюс 32%), а также средства в ОПИФах и ИПИФах (плюс 17%)», — говорится в сообщении.
Также продолжается тренд на усиление розничного бизнеса управляющих. Объем активов в ОПИФах и ИПИФах, а также средств ДУ физических лиц в I квартале 2018 года вырос на 17 и 9% соответственно, или на 36 млрд руб. каждый.
«Наибольший приток обеспечила переходная кампания 2017 года. По данным Пенсионного фонда России, объем средств, направленных НПФ, составил 163 млрд руб. В относительном выражении наибольший прирост показали военная ипотека (плюс 32%), а также средства в ОПИФах и ИПИФах (плюс 17%)», — говорится в сообщении.
Также продолжается тренд на усиление розничного бизнеса управляющих. Объем активов в ОПИФах и ИПИФах, а также средств ДУ физических лиц в I квартале 2018 года вырос на 17 и 9% соответственно, или на 36 млрд руб. каждый.
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