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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали за долги автомобили Porsche Cayenne и Subaru Forester

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. В Екатеринбурге судебные приставы наложили арест на автомобили Porsche Cayenne и Subaru Forester из-за долгов владельцев, сообщает УФССП России по Свердловской области.



Оба транспортных средства были выявлены в ходе рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД. Долг владельца Porsche Cayenne составлял 500 тыс. руб., что в 3-4 раза меньше рыночной стоимости автомобиля.



Задолженность владельца Subaru Forester составляла 6 млн руб., что в несколько раз превышает стоимость арестованного автомобиля. В случае, если автомобилисты не расплатятся с долгами, их транспортные средства могут быть реализованы с торгов.



Всего в 2018 году на исполнение в областное УФССП поступило более 138 тыс. исполнительных производств по взысканию административных штрафов ГИБДД на сумму около 120 млн руб. Окончено фактическим исполнением более 55 тыс. исполнительных производств на сумму более 40 млн руб.

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