Дайджест

Мадуро переизбрали президентом Венесуэлы

Николаса Мадуро переизбрали президентом Венесуэлы. Он получил на выборах около 68% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Национального избирательного совета Тибисай Лусену.



Таким образом, Мадуро останется на посту главы государства до 2025 года.



Его соперник Энри Фалькон, получивший 1,8 млн голосов, заявил, что отказывается признавать результаты выборов и пообещал уехать из страны. По его словам, всего подано 142 тысячи заявлений о нарушениях при голосовании и давлении на его представителей.



Выборы в Венесуэле отказался признавать легитимными Госдеп СШАи ряд латиноамериканских стран.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: