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США и Китай отказались от торговой войны

Китай и США достигли договоренностей по вопросам экономики и торговли, пообещав не развязывать торговую войну. Об этом заявил вице-премьер Госсовета Лю Хэ в ходе визита поездки в Вашингтон. Об этом сообщает Xinhua.



Лю прибыл в американскую столицу во вторник для проведения соответствующих консультаций по приглашению правительства США.



По итогам переговоров вице-премьер отметил, что стороны договорились прекратить вводить заградительные тарифы в отношении друг друга и укрепить торговое сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, сельхозпродукция, здравоохранение, высокотехнологичная продукция и финансы.



«Такое сотрудничество является беспроигрышным, поскольку оно может способствовать качественному развитию китайской экономики, удовлетворять потребности людей и способствовать усилиям США по сокращению дефицита торгового баланса», — пояснил Лю, добавив, что Китай готов покупать товары не только из Соединенных Штатов, но и со всего мира.

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