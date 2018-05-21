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В Екатеринбурге с 25 по 28 мая запретят движение транспорта по участку улицы Монтажников
21 май 2018 (13:03)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. В Екатеринбурге с 25 по 28 мая 2018 года будет закрыто движение автомобильного и общественного транспорта по участку ул. Монтажников в микрорайоне Сортировочный. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.
ООО «Региональное ДРСУ» планирует в указанный период выполнить замену асфальтобетонного покрытия проезжей части от дома № 6 на улице Монтажников до ее пересечения с улицей Расточной.
«Автомобилистам и автобусу № 13-а, использующим улицу Монтажников для проезда, на 4 дня в период с 25 по 28 мая придется объезжать зону ремонта по соседним улицам Билимбаевской, Таватуйской, Маневровой и Автомагистральной», — говорится в сообщении.
ООО «Региональное ДРСУ» планирует в указанный период выполнить замену асфальтобетонного покрытия проезжей части от дома № 6 на улице Монтажников до ее пересечения с улицей Расточной.
«Автомобилистам и автобусу № 13-а, использующим улицу Монтажников для проезда, на 4 дня в период с 25 по 28 мая придется объезжать зону ремонта по соседним улицам Билимбаевской, Таватуйской, Маневровой и Автомагистральной», — говорится в сообщении.
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