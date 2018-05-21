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Компания «Газпром трансгаз Югорск» оштрафована на 80 тыс. рублей за сброс сточных вод в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. ООО «Газпром трансгаз Югорск» оштрафовано на 80 тыс. руб. за незаконный сброс сточных вод на территории Среднего Урала. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Нарушение было выявлено во время проверки, проведенной сотрудниками Росприроднадзора. Как было установлено, предприятие сбрасывало сточные воды с мая по сентябрь 2017 года в ручей Ольховка и болото, находящееся рядом. Разрешение на сброс загрязняющих веществ у организации отсутствовало.



Составленные в отношении ООО «Газпром трансгаз Югорск» материалы были направлены в Ивдельский городской суд, который вынес постановление о штрафе.



Представитель ООО «Газпром трансгаз Югорск» обжаловал данное решение в Свердловском облсуде. По версии защитника предприятия, совершенное деяние следует рассматривать как малозначительное. Судья Свердловского областного суда не нашел оснований для отмены решения первой инстанции.

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