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Компания «Газпром трансгаз Югорск» оштрафована на 80 тыс. рублей за сброс сточных вод в Свердловской области
21 май 2018 (12:24)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. ООО «Газпром трансгаз Югорск» оштрафовано на 80 тыс. руб. за незаконный сброс сточных вод на территории Среднего Урала. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Нарушение было выявлено во время проверки, проведенной сотрудниками Росприроднадзора. Как было установлено, предприятие сбрасывало сточные воды с мая по сентябрь 2017 года в ручей Ольховка и болото, находящееся рядом. Разрешение на сброс загрязняющих веществ у организации отсутствовало.
Составленные в отношении ООО «Газпром трансгаз Югорск» материалы были направлены в Ивдельский городской суд, который вынес постановление о штрафе.
Представитель ООО «Газпром трансгаз Югорск» обжаловал данное решение в Свердловском облсуде. По версии защитника предприятия, совершенное деяние следует рассматривать как малозначительное. Судья Свердловского областного суда не нашел оснований для отмены решения первой инстанции.
Нарушение было выявлено во время проверки, проведенной сотрудниками Росприроднадзора. Как было установлено, предприятие сбрасывало сточные воды с мая по сентябрь 2017 года в ручей Ольховка и болото, находящееся рядом. Разрешение на сброс загрязняющих веществ у организации отсутствовало.
Составленные в отношении ООО «Газпром трансгаз Югорск» материалы были направлены в Ивдельский городской суд, который вынес постановление о штрафе.
Представитель ООО «Газпром трансгаз Югорск» обжаловал данное решение в Свердловском облсуде. По версии защитника предприятия, совершенное деяние следует рассматривать как малозначительное. Судья Свердловского областного суда не нашел оснований для отмены решения первой инстанции.
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