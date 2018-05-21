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Банк России выявил в I квартале более 1,3 тыс. нелегальных МФО
21 май 2018 (12:03)
УрБК, Москва, 21.05.2018. Банк России в I квартале 2018 года выявил более 1,3 тыс. нелегальных микрофинансовых организаций (МФО), пишет газета «Известия».
Примерно такое же количество незаконных МФО выявлялось ежегодно в 2016-2017 году. Так, за весь прошлый год регулятор выявил 1 тыс. 374 нелегальных кредитных организации, в 2016 — 1 тыс. 378. Вместе с тем в 2015 году Банк России насчитал 720 незаконных МФО.
К нелегальным микрофинансовым организациям относятся компании, которые не включены в реестр ЦБ РФ.
Примерно такое же количество незаконных МФО выявлялось ежегодно в 2016-2017 году. Так, за весь прошлый год регулятор выявил 1 тыс. 374 нелегальных кредитных организации, в 2016 — 1 тыс. 378. Вместе с тем в 2015 году Банк России насчитал 720 незаконных МФО.
К нелегальным микрофинансовым организациям относятся компании, которые не включены в реестр ЦБ РФ.
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