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Совет директоров En+ Group официально принял отставку Олега Дерипаски
21 май 2018 (11:20)
УрБК, Москва, 21.05.2018. Российский предприниматель Олег Дерипаска вышел из совета директоров En+ Group. Об этом сообщает ТАСС.
Бизнесмен согласился с предложением председателя совета директоров En+ Лорда Баркера покинуть совет директоров компании и дал добро на назначение новых членов в совет директоров для увеличения количества независимых директоров.
Вместе с тем ОК «Русал» не получала уведомления об отставке Олега Дерипаски, сообщается в релизе компании.
«На момент данного объявления компания не получала никакого официального уведомления об отставке господина Дерипаски», — говорится в сообщении, которое приводит «Прайм».
Отметим, что в последние недели внешнеполитическая ситуация вокруг РФ заметно ухудшилась. 6 апреля США ввели санкции в отношении целого ряда российских компаний, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан. В частности, в «черный список» попали En+ Group и ОК «Русал».
Бизнесмен согласился с предложением председателя совета директоров En+ Лорда Баркера покинуть совет директоров компании и дал добро на назначение новых членов в совет директоров для увеличения количества независимых директоров.
Вместе с тем ОК «Русал» не получала уведомления об отставке Олега Дерипаски, сообщается в релизе компании.
«На момент данного объявления компания не получала никакого официального уведомления об отставке господина Дерипаски», — говорится в сообщении, которое приводит «Прайм».
Отметим, что в последние недели внешнеполитическая ситуация вокруг РФ заметно ухудшилась. 6 апреля США ввели санкции в отношении целого ряда российских компаний, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан. В частности, в «черный список» попали En+ Group и ОК «Русал».
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