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В Екатеринбурге до 30 мая закрыли движение транспорта по участку улицы Большакова

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. В Екатеринбурге с 20 по 30 мая 2018 года закрыли движение по ул. Большакова от Луначарского до Восточной. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.



«Движение закрыто в связи с проведением работ по ремонту проезжей части улицы Большакова», — говорится в сообщении.



В роли подрядчика выступает ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».

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