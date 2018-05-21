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В Екатеринбурге до 30 мая закрыли движение транспорта по участку улицы Большакова
21 май 2018 (10:53)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. В Екатеринбурге с 20 по 30 мая 2018 года закрыли движение по ул. Большакова от Луначарского до Восточной. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.
«Движение закрыто в связи с проведением работ по ремонту проезжей части улицы Большакова», — говорится в сообщении.
В роли подрядчика выступает ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».
«Движение закрыто в связи с проведением работ по ремонту проезжей части улицы Большакова», — говорится в сообщении.
В роли подрядчика выступает ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».
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