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Сотрудники предприятия Группы ММК заключили новый коллективный договор

УрБК, Магнитогорск, 21.05.2018. Сотрудники «Объединенной сервисной компании» (ОСК, входит в состав Группы ММК) заключили новый трехлетний коллективный договор. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Об итогах выполнения колдоговора в 2015-2017 годах рассказал директор ОСК Сергей Ласьков.



За три предыдущих года объемы реализации продукции и услуг по основной деятельности выросли на 7,9% и составили в прошлом году более 12,5 млрд руб. Прибыль от реализации продукции и услуг получена в 2017 году в размере 267 млн руб., что выше плана на 40 млн руб. и почти на 15% выше по сравнению с 2016 годом.



Наблюдается рост таких важных показателей как средняя заработная плата (за отчетный период она выросла на 15,6%), производительность труда (17,7%).



«Одним из важнейших направлений работы компании является охрана труда. Затраты на эти цели увеличились с 143,4 млн руб. в 2015 году до 179,1 млн руб. в 2017-ом. Ежеквартально вопросы охраны труда рассматриваются на заседаниях профкома. Проводятся комплексные проверки. Совместная работа позволила решать вопросы по средствам индивидуальной защиты, спецодежде и обуви, по содержанию в чистоте территорий и рабочих мест», — говорится в сообщении.



Коллективный договор, подписанный Сергеем Ласьковым и председателем профсоюзного комитета ППО Группы ПАО «ММК» Борисом Семеновым, принят на 2018-2020 годы.



ОСК — крупнейшее специализированное многопрофильное предприятие региона и вторая по численности персонала компания Группы ММК после металлургического комбината. ОСК насчитывает 31 структурное подразделение, коллектив предприятия — около 13 тыс. человек.

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