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Страховая компания Ergo внесла живого екатеринбуржца в список умерших
21 май 2018 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. Житель Екатеринбурга Евгений Школьников не смог оформить полис ОСАГО, поскольку страховая компания Ergo внесла его в список умерших. Об этом Е. Школьников написал на своей странице в Facebook.
На днях екатеринбуржец пришел в офис компании на улице Красноармейской, где узнал, что прошлогодний договор ОСАГО был расторгнут 5 мая 2017 года в связи со смертью клиента.
Как выяснилось на месте, в список умерших Е. Школьникова внес сотрудник Ergo, который уже уволился. В офисе добавили, что найти работника не представляется возможным. Исправлять базу данных в компании также отказались.
В офисе страховой компании отказались выдавать документ о причинах отказа в оформлении ОСАГО. Кроме того, с клиента потребовали предоставить оригинал прошлогоднего договора страхования.
Евгений Школьников до настоящего времени рассчитывает урегулировать конфликт в досудебном порядке.
На днях екатеринбуржец пришел в офис компании на улице Красноармейской, где узнал, что прошлогодний договор ОСАГО был расторгнут 5 мая 2017 года в связи со смертью клиента.
Как выяснилось на месте, в список умерших Е. Школьникова внес сотрудник Ergo, который уже уволился. В офисе добавили, что найти работника не представляется возможным. Исправлять базу данных в компании также отказались.
В офисе страховой компании отказались выдавать документ о причинах отказа в оформлении ОСАГО. Кроме того, с клиента потребовали предоставить оригинал прошлогоднего договора страхования.
Евгений Школьников до настоящего времени рассчитывает урегулировать конфликт в досудебном порядке.
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