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В Екатеринбурге начнется первый этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. С 21 по 25 мая 2018 года специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) проведут первый этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок). Об этом сообщает пресс-служба ЕТК.



«ЕТК доводит до сведения организаций, предприятий и жителей городов Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы. В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону с 21 по 25 мая пройдет первый этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов», — говорится в сообщении.



С 23.00 21 мая до 07.00 22 мая пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных трубопроводов через обратный трубопровод с ограничением подачи ГВС потребителям.



С 00.00 до 06.00 23 и 24 мая состоятся испытания обратных магистральных и разводящих трубопроводов с ограничения подачи ГВС потребителям.



С 9.00 до 17.00 25 мая в зоне Свердловской ТЭЦ (сетевой район «Градмаш») пройдут гидравлические испытания обратных магистральных и разводящих трубопроводов с ограничения подачи ГВС потребителям.



До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после окончания испытаний.

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