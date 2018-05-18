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Спецтехнику вызвали к офису Альфа-банка в Екатеринбурге из-за тестирования аэрозольной защиты
18 май 2018 (18:23)
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Задымление в зоне банкоматов отделения Альфа-банка в центре Екатеринбурга сегодня днем было связано с тестированием аэрозольной защиты. Об этом УрБК рассказали в пресс-службе банка.
«Служба безопасности банка тестировала в зоне банкоматов аэрозольную защиту, которая включается при чрезвычайных ситуациях. Ее испытания проводятся регулярно, в том числе и днем, чтобы сотрудники умели реагировать на такие ситуации. Сейчас дым полностью развеялся. Никакой чрезвычайной ситуации нет, отделение работает в штатном режиме», ― прокомментировали в пресс-службе Альфа-банка.
Напомним, сегодня в обеденное время к Дому контор на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта, где располагается офис Альфа-банка, были вызваны несколько автомобилей МЧС и автомобиль реанимации. В МЧС подтвердили выезд спецтехники, однако для каких-либо действий она не привлекались.
«Служба безопасности банка тестировала в зоне банкоматов аэрозольную защиту, которая включается при чрезвычайных ситуациях. Ее испытания проводятся регулярно, в том числе и днем, чтобы сотрудники умели реагировать на такие ситуации. Сейчас дым полностью развеялся. Никакой чрезвычайной ситуации нет, отделение работает в штатном режиме», ― прокомментировали в пресс-службе Альфа-банка.
Напомним, сегодня в обеденное время к Дому контор на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта, где располагается офис Альфа-банка, были вызваны несколько автомобилей МЧС и автомобиль реанимации. В МЧС подтвердили выезд спецтехники, однако для каких-либо действий она не привлекались.
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