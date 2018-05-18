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Компания «Экоальянс» в Новоуральске оснастила автомобили для первых лиц государства
18 май 2018 (16:55)
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. ООО «Экоальянс», дочернее общество АО «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск), поставило каталитические блоки для системы выпуска для предсерийных образцов и серийных автомобилей в рамках проекта «Кортеж», предусматривающего создание линейки автомобилей AURUS для первых лиц государства. Об этом сообщает пресс-служба УЭХК.
Проект «Кортеж» (официальное название — Единая модульная платформа) был инициирован правительством РФ в 2013 году с целью разработки производства отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающей создание автотранспортных средств для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также лиц, подлежащих государственной охране.
«Руководитель проекта — Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ» выступил инициатором участия в проекте новоуральского предприятия — ООО «Экоальянс». Поводом послужил положительный опыт сотрудничества», — рассказали в пресс-службе.
«Экоальянс» вошел в проект в 2015 году. В 2017 году предприятие прошло все стадии — от разработки и одобрения заказчиком своих изделий до победы в конкурсе на поставку серийной продукции. В конце 2017 – начале 2018 года были изготовлены и поставлены каталитические блоки для предсерийных образцов и серийных автомобилей.
Все изготовленные ФГУП «НАМИ» автомобили оснащены каталитическими блоками производства ООО «Экоальянс». Один из лимузинов 7 мая участвовал в инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Проект «Кортеж» (официальное название — Единая модульная платформа) был инициирован правительством РФ в 2013 году с целью разработки производства отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающей создание автотранспортных средств для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также лиц, подлежащих государственной охране.
«Руководитель проекта — Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ» выступил инициатором участия в проекте новоуральского предприятия — ООО «Экоальянс». Поводом послужил положительный опыт сотрудничества», — рассказали в пресс-службе.
«Экоальянс» вошел в проект в 2015 году. В 2017 году предприятие прошло все стадии — от разработки и одобрения заказчиком своих изделий до победы в конкурсе на поставку серийной продукции. В конце 2017 – начале 2018 года были изготовлены и поставлены каталитические блоки для предсерийных образцов и серийных автомобилей.
Все изготовленные ФГУП «НАМИ» автомобили оснащены каталитическими блоками производства ООО «Экоальянс». Один из лимузинов 7 мая участвовал в инаугурации президента РФ Владимира Путина.
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