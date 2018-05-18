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Компания «Экоальянс» в Новоуральске оснастила автомобили для первых лиц государства

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. ООО «Экоальянс», дочернее общество АО «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск), поставило каталитические блоки для системы выпуска для предсерийных образцов и серийных автомобилей в рамках проекта «Кортеж», предусматривающего создание линейки автомобилей AURUS для первых лиц государства. Об этом сообщает пресс-служба УЭХК.



Проект «Кортеж» (официальное название — Единая модульная платформа) был инициирован правительством РФ в 2013 году с целью разработки производства отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающей создание автотранспортных средств для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также лиц, подлежащих государственной охране.



«Руководитель проекта — Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ» выступил инициатором участия в проекте новоуральского предприятия — ООО «Экоальянс». Поводом послужил положительный опыт сотрудничества», — рассказали в пресс-службе.



«Экоальянс» вошел в проект в 2015 году. В 2017 году предприятие прошло все стадии — от разработки и одобрения заказчиком своих изделий до победы в конкурсе на поставку серийной продукции. В конце 2017 – начале 2018 года были изготовлены и поставлены каталитические блоки для предсерийных образцов и серийных автомобилей.



Все изготовленные ФГУП «НАМИ» автомобили оснащены каталитическими блоками производства ООО «Экоальянс». Один из лимузинов 7 мая участвовал в инаугурации президента РФ Владимира Путина.

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