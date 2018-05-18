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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Урал Интеграция» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Урал Интеграция» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 18 мая 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Дельта-Паритет», сумма исковых требований составляет 5 млн 066 тыс. руб.



Отметим, ООО «Урал Интеграция» зарегистрировано в 2009 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

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