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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Урал Интеграция» в Екатеринбурге
18 май 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Урал Интеграция» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 18 мая 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Дельта-Паритет», сумма исковых требований составляет 5 млн 066 тыс. руб.
Отметим, ООО «Урал Интеграция» зарегистрировано в 2009 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.
Соответствующий документ поступил в суд 18 мая 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Дельта-Паритет», сумма исковых требований составляет 5 млн 066 тыс. руб.
Отметим, ООО «Урал Интеграция» зарегистрировано в 2009 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.
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