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Россия потеряла лидерство по вводу торговых центров среди европейских стран
18 май 2018 (17:45)
УрБК, Москва, 18.05.2018. Россия перестала быть лидером по количеству введенных в эксплуатацию новых площадей в торговых центрах среди европейских стран. Об этом говорится в исследовании компании Cushman & Wakefield.
«Россия переместилась с первой на вторую строчку, так как годовой объем сдаваемых площадей снизился с 1,6 млн кв. м. в 2016 году до 616 тыс. кв. м. в 2017 году. Это стало минимальным показателем за последние 10 лет», — говорится в исследовании.
В 2018 году к вводу планируется лишь около 500 тыс. кв. м. торговых площадей, что станет новым антирекордом, передает РИА «Недвижимость».
Самым активным европейским застройщиком в 2017 году стала Турция — в прошлом году предложение в стране выросло на 1,1 млн кв. м. новых торговых площадей.
«Россия переместилась с первой на вторую строчку, так как годовой объем сдаваемых площадей снизился с 1,6 млн кв. м. в 2016 году до 616 тыс. кв. м. в 2017 году. Это стало минимальным показателем за последние 10 лет», — говорится в исследовании.
В 2018 году к вводу планируется лишь около 500 тыс. кв. м. торговых площадей, что станет новым антирекордом, передает РИА «Недвижимость».
Самым активным европейским застройщиком в 2017 году стала Турция — в прошлом году предложение в стране выросло на 1,1 млн кв. м. новых торговых площадей.
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