Дайджест
У экс-премьера Малайзии обнаружили 72 сумки с ювелирными изделиями и валютой
18 май 2018 (17:27)
Правоохранительные органы Малайзии после обысков нескольких мест, которые связаны с бывшим премьер-министром страны Наджибом Разаком, обнаружили 72 сумки с ювелирными изделиями и валютой. Об этом сообщает газета The Star, передает портал «Газета.ру».
По данным издания, обыски прошли в нескольких резиденциях экс-премьера, а также в его бывшем офисе. Они относятся к расследованию злоупотреблений в государственном фонде 1MDB (Первый Малайзийский фонд инвестиций и развития).
«Мы нашли 284 коробки с дизайнерскими сумками. После проверки оказалось, что в 72 сумках находится различная валюта, включая малайзийские ринггиты и доллары США, часы и драгоценности», — сказал Датук Сери Амар Сингх, глава полицейского департамента по расследованию экономических преступлений.
По данным издания, обыски прошли в нескольких резиденциях экс-премьера, а также в его бывшем офисе. Они относятся к расследованию злоупотреблений в государственном фонде 1MDB (Первый Малайзийский фонд инвестиций и развития).
«Мы нашли 284 коробки с дизайнерскими сумками. После проверки оказалось, что в 72 сумках находится различная валюта, включая малайзийские ринггиты и доллары США, часы и драгоценности», — сказал Датук Сери Амар Сингх, глава полицейского департамента по расследованию экономических преступлений.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать