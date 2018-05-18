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У экс-премьера Малайзии обнаружили 72 сумки с ювелирными изделиями и валютой

Правоохранительные органы Малайзии после обысков нескольких мест, которые связаны с бывшим премьер-министром страны Наджибом Разаком, обнаружили 72 сумки с ювелирными изделиями и валютой. Об этом сообщает газета The Star, передает портал «Газета.ру».



По данным издания, обыски прошли в нескольких резиденциях экс-премьера, а также в его бывшем офисе. Они относятся к расследованию злоупотреблений в государственном фонде 1MDB (Первый Малайзийский фонд инвестиций и развития).



«Мы нашли 284 коробки с дизайнерскими сумками. После проверки оказалось, что в 72 сумках находится различная валюта, включая малайзийские ринггиты и доллары США, часы и драгоценности», — сказал Датук Сери Амар Сингх, глава полицейского департамента по расследованию экономических преступлений.



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