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Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых самолетов

Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160. Об этом рассказал командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш в интервью газете «Красная звезда».



По его словам, сейчас Арктика имеет стратегическое значение, поэтому Россия осваивает новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ. Кобылаш также добавил, что в прошлом году Ту-22МЗ впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте.



Сергей Кобылаш отметил, что Россия в целом расширяет международную географию полетов сверхзвуковыми ракетоносцами.



«Полёты, которые выполнялись экипажами стратегических ракетоносцев на экватор, в Индонезию, говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поставлена задача обозначить своё присутствие», — добавил он.

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