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В Липецке в результате удара молнии погиб рабочий

В двух рабочих, находящихся на крыше строящегося дома в Липецке, ударила молния. Один из них погиб на месте, второй госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Липецкой области.



По словам представителя СК Юлии Кузнецовой, сотрудники строительной организации выполняли монтажные работы на строящемся объекте по улице Свиридова.



56-летний монтажник скончался, а его 30-летний коллега госпитализирован в больницу. Об инциденте рассказали очевидцы, находящиеся на стройке. На месте происшествия работают следователи, начата доследственная проверка.

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