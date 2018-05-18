Дайджест
В Липецке в результате удара молнии погиб рабочий
18 май 2018 (17:27)
В двух рабочих, находящихся на крыше строящегося дома в Липецке, ударила молния. Один из них погиб на месте, второй госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Липецкой области.
По словам представителя СК Юлии Кузнецовой, сотрудники строительной организации выполняли монтажные работы на строящемся объекте по улице Свиридова.
56-летний монтажник скончался, а его 30-летний коллега госпитализирован в больницу. Об инциденте рассказали очевидцы, находящиеся на стройке. На месте происшествия работают следователи, начата доследственная проверка.
По словам представителя СК Юлии Кузнецовой, сотрудники строительной организации выполняли монтажные работы на строящемся объекте по улице Свиридова.
56-летний монтажник скончался, а его 30-летний коллега госпитализирован в больницу. Об инциденте рассказали очевидцы, находящиеся на стройке. На месте происшествия работают следователи, начата доследственная проверка.
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